Хабиб Нурмагомедов: «О бое с Мейвезером пока не думаю»

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов заявил на пресс-конференции в Краснодаре, что пока не думает о бое с бывшим чемпионом мира по боксу в нескольких весовых категориях Флойдом Мейвезером.

Ранее сообщалось, что Мейвезер (50 побед, 0 поражений) в 2020 году вернется на ринг и проведет боксерский бой с одним из звездных бойцов UFC. Менеджер Нурмагомедова — Али Абдель-Азиз — отмечал, что была договоренность на бой Хабиба с Флойдом в январе в Саудовской Аравии.

— Я подписал контракт, чтобы драться 18 апреля (с Тони Фергюсоном в UFC. — Прим. «СЭ»), так что ни о боксе, ни о Мейвезере я пока не думаю, — сказал Нурмагомедов. — У меня очень серьезный соперник, и надо пройти это испытание. А потом посмотрим. А бокс — этот его (Мейвезера) вид спорта, он занимается этим всю жизнь, он лучший в этом деле. 50 боев — 50 побед. Мейвезер — один из величайших бойцов всех времен. Именно в боксе с ним будет тяжело. Я сфокусирован на поединке с Тони Фергюсоном. (Екатерина Потапова)