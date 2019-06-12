Хабиб Нурмагомедов: "Конор? Мы думаем о Тони Фергюсоне, а не о тех, кто три года не выигрывал"

Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем с Дастином Порье сказал, что сейчас ему не интересен реванш с Конором Макгрегором.

- Не жалею ни о чем, что тогда случилось после боя с Конором, - сказал Нурмагомедов. - Я бы сделал то же самое, если бы еще раз была такая ситуация, возможно, я бы сделал так 100 раз из 100. Реванш с Конором? За три года у него всего одна победа. Он постучал в поединке со мной, просил не убивать его. А сейчас он говорит о реванше. Мы думаем о Тони Фергюсоне, нас интересуют люди с победной серией, а не те, кто три года ничего не выигрывал. Мы думаем о важных делах, например, о бое с Дастином в сентябре.

Напомним, бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. (Михаил Потапов)