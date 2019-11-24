Хабиб Нурмагомедов: «Готов выступить в Узбекистане»

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов перед турниром GFC в Ташкенте заявил о готовности выступить в Узбекистане.

— Я не против выступить в Узбекистане. Humo Arena подходит для проведение боев UFC. Если Федерация MMA Узбекистана смогут договориться с UFC, то я бы с радостью выступил бы в Узбекистане, — приводит слова Нурмагомедова портал Kun.uz.

Президент Ассоциации смешанных единоборств Узбекистана Отабек Умаров прокомментировал турнир GFC в Ташкенте.

— Это только начало. В будущем планируем проводить еще большие соревнования в столице и в регионах. Мы также планируем приглашать тренеров мирового уровня для развития MMA в Узбекистане, — сказал Умаров.

В Ташкенте в главном поединке вечера на Global Fighting Championship российский боец ММА Умар Нурмагомедов победил аргентинца Брайана Гонсалеса. Умар — брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.