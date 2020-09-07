Хабиб Нурмагомедов: «Если уйду из UFC, то больше сюда никогда не вернусь»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) в интервью МИЦ «Известия» заявил, что если уйдет из UFC, то больше в эту организацию никогда не вернется. Россиянин свой первый бой в UFC провел в январе 2012 года.

— Если завершите карьеру в ММА — это будет окончательно и бесповоротно, или... А то часто бывает: человек завершал карьеру, а потом возвращался. Макгрегор завершал карьеру уже трижды.

— Процентов 90 атлетов, которые завершают карьеры, — возвращаются. Какие-то моменты могут быть, но я думаю, что если я завершу, то завершу. И если даже что-то будет [выступления после объявления о завершении карьеры], то это будут какие-то показательные выступления. После завершения во втором раз подняться на Олимп, конечно, будет невозможно. Но какие-то моменты не исключаю... Но если в UFC завершу, то 100 процентов больше не вернусь в UFC.

Полностью интервью Хабиба читайте здесь