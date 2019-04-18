Хабиб Нурмагомедов: "Была бы моя воля, давно бы решил вопрос с Конором лично"

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на встрече с болельщиками в Санкт-Петербурге прокомментировал резкие высказывания Конора Макгрегора в его адрес и адрес его жены. В Твиттере Макгрегор опубликовал фото со свадьбы Хабиба, сперва подписав, что его жена – полотенце, а затем добавив, что под полотенцем находится козел.

– Он просто с 2016 года ничего не выигрывал, а на дворе уже 2019-й. Если бы он столько не выигрывал и еще и ничего не писал, о нем бы давно забыли. Он просто хочет быть в теме. Я это понимаю, но многие не понимают. Он вырос в других условиях. Он если что-то говорит, то это ничего не значит. А мы выросли в условиях, что если ты что-то говоришь, то отвечаешь за свои слова. Лет 10 назад я бы мог с ним встретиться с разобраться, чтобы никто не узнал. Была бы моя воля, я бы давно с ним вопрос решил бы, – сказал Нурмагомедов. (Михаил Потапов)