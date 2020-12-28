Хабиб не видел поздравления Конора с победой над Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не видел поздравления от бывшего соперника Конора Макгрегора после победы над Джастином Гэтжи.

Хабиб 24 октября победил Гэтжи в своем 29-м поединке в MMA, после чего объявил о завершении карьеры.

— Да я что-то не заметил, что он меня поздравлял. Ну надо будет проверить, может, поздравил где-то, — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ».

После поединка Конор написал: «Отличное выступление. Поздравляю и снова выражаю соболезнования в связи со смертью твоего отца. Тебе и семье. Искренне, Макгрегоры».