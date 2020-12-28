Хабиб не видел поздравления Конора с победой над Гэтжи
19:42
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не видел поздравления от бывшего соперника Конора Макгрегора после победы над Джастином Гэтжи.
Хабиб 24 октября победил Гэтжи в своем 29-м поединке в MMA, после чего объявил о завершении карьеры.
— Да я что-то не заметил, что он меня поздравлял. Ну надо будет проверить, может, поздравил где-то, — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ».
После поединка Конор написал: «Отличное выступление. Поздравляю и снова выражаю соболезнования в связи со смертью твоего отца. Тебе и семье. Искренне, Макгрегоры».
Good performance @TeamKhabib.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020
I will carry on.
Respect and condolences on your father again also. To you and family.
Yours sincerely, The McGregors.
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