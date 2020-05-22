Хабиб намекнул на подписание Тагира Уланбекова в UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram отметил, что Тагир Уланбеков будет выступать в UFC.

«После тяжелой обеденной тренировки, которую придумал Отец, а состояла она из бега в гору (высота над уровнем моря почти 2 км), потом были ускорения, потом качка на камнях, и дальше самостоятельная работа минут 30. А вечером у нас работа в парах (спарринги, борьба, отработки приемов).

На этой фотке 3 бойца UFC (да уже три). Если не ошибаюсь 2006 примерно год", — написал Нурмагомедов.

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