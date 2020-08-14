Хабиб может провести бой с Сен-Пьером. UFC готовы вести переговоры

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) на пресс-конференции в Москве рассказал о желании подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером, экс-чемпионом UFC в полусреднем весе (26-2).

— Бой с Сен-Пьером меня очень сильно вдохновляет, — сказал Нурмагомедов. — Это был бой мечты моего отца, я его очень хотел бы, но время идет, в следующем году Сен-Пьеру будет 40 лет, ему уже пора определиться, мы будем драться или нет. Со своей стороны — я за этот бой. Если я выигрываю в октябре у Джастина, то в апреле, за пару недель до Рамадана подраться с Сен-Пьером было бы идеально. Дана Уайт сказал мне, что после моего боя с Гэтжи, они будут вести переговоры с Сен-Пьером. Если Жорж согласится, то бой, конечно, состоится. (Михаил Потапов)