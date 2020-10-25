Бывший российский боец ММА, двукратный победитель турниров Rings Магомедхан Гамзатханов, более известный, как Волк-хан, в беседе с «СЭ» поделился впечатлениями от победы Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи. Россиянин, защитив чемпионский титул, объявил об уходе из спорта.

— Поговорим о бое. Такого первого раунда у Хабиба еще не было.

— Да, точно. Я, если честно, очень переживал, что какой-то дурацкий удар сейчас вылетит и может зацепить его, но, слава богу, все закончилось благополучно. Был очень рискованный бой. Я думаю, покойный Абдулманап был бы недоволен этим раундом.

— А как вы думаете, почему у Хабиба не получалось по началу найти свою дистанцию?

— Мне казалось, что где-то с середины раунда у него что-то начало получаться. А когда все начало получаться, и он начал давить своего противника, то начал терять контроль.

— Эмоции стали преобладать?

— Не то чтобы эмоции. Бывают моменты в спорте, когда ты думаешь: «Вот позиция моя, и надо действовать» — в такие моменты надо быть очень осторожным, тем более с таким ударом, как у его соперника.

— Очень крепкие были удары.

— Да, зацепил Хабиба. Но у него голова не отбита, поэтому ему легче. Другой бы давно упал, наверное.

— Как вам финиш в исполнении Хабиба?

— Он все сделал великолепно. Я знал, что соперник не уйдет, очень был крепкий захват. Правда, судья там задержался, но Хабиб молодец.

— Допускаю, что кто-то скажет про Хабиба, что ему нужно было отпустить, когда Гэтжи начал стучать.

— Нет, в такой момент, пока судья не остановит, никто не отпустит. Откуда он знает, в каком состоянии его соперник? Это мы со стороны видим, а у него сознание в другом ракурсе работает: «Как победить, как зацепить, как не упустить». Это я вам как спортсмен говорю. (Илья Андреев)