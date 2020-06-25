Хабиб и Овечкин попали в рейтинг Forbes самых успешных российских звезд моложе 40 лет. Загитова на 31 месте

Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд моложе 40 лет. Учитывался доход за последний год, упоминание в СМИ и популярность в социальных сетях. Его возглавил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. На его счету 24 победы в 24 боях в ММА. Его доход за год оценен в 16,5 миллиона долларов.

Также в рейтинг попали: Александр Овечкин (хоккей, 4-е место), Артемий Панарин (хоккей, 9-е место), Даниил Медведев (теннис, 12-е место), Артем Дзюба (футбол, 13-е место), Сергей Ковалев (бокс, 22-е место), Карен Хачанов (теннис, 23-е место), Мария Шарапова (теннис, 25-е место), Федор Смолов (футбол, 28-е место), Алина Загитова (фигурное катание, 31-е место), Александр Головин (футбол, 32-е место).