Забит Самедов победил Найфа Дидье техническим нокаутом на турнире ACA 130

В со-главном событии турнира ACA 130, который проходил сегодня в Грозном состоялся бой по правилам кикбоксинга (К-1) между Забитом Самедовым и Найфом Дидье. Самедов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

Развязка наступила уже во втором раунде, где Забит дважды подряд очень мощно пробил лоукик и нанес травму ноги сопернику, из-за которой Дидье не смог продолжить бой.

Самедов провел на профессиональном ринге 113 боев, в которых смог одержать 103 победы. Забит идет на серии из 20-ти побед.