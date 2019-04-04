Глава UFC - о конфликте Хабиба и Конора: "Ситуация вышла из-под контроля"

Глава UFC Дана Уайт назвал неприемлемой перепалку в Твиттере между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим обладателем пояса Конором Макгрегором. Сперва Хабиб назвал Конора "ревнивой женой". Ирландец опубликовал фото со свадьбы Нурмагомедова, сказав, что у него "жена - полотенце". Хабиб назвал Конора "насильником и лицемером", на что тот ответил, что "под полотенцем находится козел". При этом Макгрегор довольно быстро удалил свои твиты.

"Я в курсе недавней перепалки в соцсетях между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Ситуация вышла из-под контроля, и это неприемлемо. Мы предпринимаем необходимые шаги, свяжемся с представителями обоих бойцов и урегулируем ситуацию изнутри", - говорится в сообщении Уайта.