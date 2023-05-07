Дана Уайт: «Шон О'Мэлли подерется со Стерлингом»

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О`Мэлли (16-1) встретится с чемпионом Алджамейном Стерлингом (23-3) в этом году.

«Да, Шон О'Мэлли — следующий на бой за титул. Думаю, этот поединок состоится где-то в августе в Бостоне», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Стерлинг победил Генри Сехудо (16-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-5). Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

