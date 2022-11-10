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10 ноября, 16:20

Глава промоушена поп-ММА оценил возможность проведения реванша между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым

Иван Шитик
Корреспондент
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Глава поп-ММА-организации Arena Сергей Еркаев оценил возможность проведения боя-реванша между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

«Вероятность нашего боя с Магомедом намного выше, чем их реванша с Александром. После того как Александр проиграет мне, у Магомеда не останется никакого интереса к этому поединку. Сам Исмаилов признавался, что уже сейчас следит за мной, смотрит не как на руководителя промоушена, а как на бойца. Поэтому вижу вполне реальным проведение нашего очного поединка в конце 2023 года», — заявил Еркаев RT.

Напомним, в июле 2020 года Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1072323-erkaev-ismailov-emelyanenko-boi
Александр Емельяненко
Магомед Исмаилов
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