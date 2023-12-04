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Сегодня, 14:10

Дэвид Фельдман: «Мы привлечем рестлеров WWE для продвижения бойцов BKFC»

Давид Хачатрян
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Глава кулачной лиги BKFC Дэвид Фельдман заявил, что рестлеры WWE будут помогать строить образы бойцам лиги.

«У меня был долгий разговор с чемпионом BKFC в среднем весе Дэйвом Манделлом, — сказал Фельдман на пресс-конференции. — Мы собираемся начать делать кое-что с Дэйвом Манделлом, создать ему настоящий хороший образ и вытаскивать его из тени.

Люди не знают, что, как бы хорошо он ни дрался, как бы крут ни был и как бы ни нокаутировал людей, он очень застенчивый парень, и мы должны избавиться от этого и сделать его немного интересным. Люди хотят видеть его больше, и мы будем над этим работать, мы собираемся сделать это со многими бойцами.

Мы приглашаем сюда бывших рестлеров WWE, чтобы они занимались развитием образов, потому что я думаю, что единственное, чего нам сейчас не хватает, — это интересных персонажей. Мы сосредоточимся на этом в 2024 году. Мы сосредоточимся на элементах шоу».

Дэйв Манделл (8-1) идет на серии из шести побед. В прошлом бою он одолел Дуга Колтрейна (3-1) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 3 ноября на BKFC 53 в Орландо, США.

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