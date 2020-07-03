Глава Кабардино-Балкарии выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова скончался в возрасте 57 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

«С глубоким прискорбием воспринял сегодня весть о трагическом событии — не стало заслуженного тренера России, выдающегося спортсмена и наставника Абдулманапа Нурмагомедова.

Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Абдулманапа Магомедовича. Сил и терпения. Светлая память!" - написал Коков в Instagram.