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Глава АСА: «Вижу только один бой с Александром Емельяненко, который заинтересует всех»

10:50
Александр Емельяненко. Фото Instagram
Александр Емельяненко. Фото Instagram
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Президент АСА Алексей Яценко в интервью «СЭ» поделился мнением насчет того, какой бой будет идеальным для возвращения Александра Емельяненко в клетку.

— На ваш взгляд, как руководителя лиги, какой для него оптимальный вариант для возвращения?

— Как человек, которому нравится ММА, я вижу для него один бой, который заинтересует всех — это Харитонов vs Емельяненко. Других боев, которые могут не искусственно заинтересовать публику, я не вижу.

— Дацик выйдет на свободу...

— Не думаю, что этот бой интересен. Не то. Вот Харитонов vs Емельяненко — это бой, который заинтересован всех, который всегда будет интересен. Но, конечно, когда им будет по 50 лет, пусть их противостояние останется на уровне словесных баталий.

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