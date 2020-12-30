Гилберт Бернс: «Грэпплинг Конора очень недооценен»

Боец полусреднего веса UFC, чемпион мира по джиу-джитсу Гилберт Бернс считает, что публика недооценивает грэпплинг-навыки Конора Макгрегора.

«Конор — очень хороший грэпплер, и люди не замечают многие нюансы, которые ему удаются в грэпплинге. Мой друг Джо Карнейро, черный пояс по БЖЖ, несколько раз грэпплил с Конором, и он говорит, что тот хорош. Люди не помнят, что у Конора прошел свип в первом бою с Нейтом. В самом начале боя Нейт его перевел, но Конор свипанул его и оказался сверху. Я также помню, как Конор грамотно защитился от гильотины Чада Мендеса, были и другие моменты.

Единственный, кто смог доминировать над Конором в грэпплинге — это Хабиб. Но и то — доминация пошла со 2-го раунда, а в 1-м Хабиб особо ничего не смог с ним сделать на земле. Почему Конор хорош в грэпплинге? Первое — он очень тонко чувствует дистанцию, а таких бойцов тяжело перевести. Второе — у него очень сильные и гибкие бедра, и таких ребят тоже непросто бороть и переводить.

Такая сил ног идет от киков. Кто много бьет кики, развивает очень сильные и гибкие бедра. И потом они помогают при тейкдаунах. Я могу сказать это по своим знакомым — Космо Алешандре, Эндрю Накахара, Шон Сориано, Жозе Альдо — все они отличные кикеры с сильными бедрами, и их тяжело переводить. Конор довольно часто бьет кики, у него объемные и сильные бедра, очень гибкие. И третье — Конор далеко не белый пояс. Его БЖЖ очень неплохое. Да, Диллон Дэнис — не какой-то там супергрэпплер, но он все равно хорош, и такой джитсер очень полезен Конор", — рассказал Бернс на своем ютуб-канале.

23 января Конор Макгрегор встретится с Дастином Порье в главном событии вечера на UFC 257.