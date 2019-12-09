Гэтжи назвал условие выхода на замену в поединке Нурмагомедова и Фергюсона

Четвертый номер рейтинга легковесов UFC Джастин Гэтжи рассказал о том, на каком условии он готов выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, если один из участников запланированного матча не сможет принять бой.

— Пока это отдаленная перспектива, так что я всерьез не думаю об этом. Если вдруг что-то действительно случится, тогда будет повод для разговора. Если я выйду на замену, то только если на кону будет стоять чемпионский пояс, — цитирует MMA Junkie Гэтжи.

Если бы я сейчас дрался с Конором, то получил бы по контракту столько же, сколько и за бой с любым другим бойцом. Но когда я подерусь с Хабибом и побью его, я буду драться с Конором в статусе чемпиона, а это уже совсем другие деньги.