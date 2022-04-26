Мокаев: «Хочу купить квартиру в Манчестере. Однокомнатная здесь — от 15 млн рублей»

Боец наилегчайшего веса UFC Мухаммед Мокаев в интервью YouTube-каналу Вестник-ММА поделился планами приобрести квартиру в Англии.

Ведущий: Бонус на что пошел?

Мухаммед Мокаев: Ни на что. Сейчас хочу в квартиру вложиться. Я без дома в Англии, у папы оставался в однокомнатной. Я уже женатый, мне надо, знал, надо-надо нормально зарабатывать. Особо я не трачу сильно.

Ведущий: Если не секрет, какие диапазоны в Англии — цена квартиры?

Мухаммед Мокаев: Минимум надо 15 миллионов рублей ($ 200 тыс). Это минимум. Это такие однокомнатные.

Ведущий: Это в Лондоне?

Мухаммед Мокаев: Нет, в Манчестере. В Лондоне мне таких бонусов еще забирать и забирать (смеется). Я так, в своем городе, в Манчестере. Лондон далеко еще чуть-чуть.

19 марта Мокаев задушил Коди Дердена на UFC London. 21-летний боец идет на рекорде 7-0 в профессиональных ММА.