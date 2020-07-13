Гарбрандт пообещал нокаутировать Яна. Что ответил россиянин?

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Коди Гарбрандт после победы Петра Яна над Жозе Альдо на UFC 251 спровоцировал российского бойца на перепалку в социальных сетях. Сначала Гарбрандт посвятил россиянину серию твитов, заявив, что нокаутирует его, если они подерутся.

— Ян слишком медленный! У нас есть незаконченное дело. Я сломаю его за два раунда и нокаутирую в третьем. Я хочу сломать его волю.

Это только вопрос времени, UFC. Коди 2.0. Ян слишком медленный! Скорость убивает, — написал Гарбрандт.

— А ты слишком тупой. У тебя хрупкий подбородок, — ответил российский чемпион.

Давай это выясним, у нас осталось незаконченное дело! Ты жестко действуешь только тогда, когда твой похожий на крысу друг достает свою камеру, — заявил Гарбрандт.