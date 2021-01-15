Гаджиев: «В сердцах тоже бы грохнул педофила. Но за преступление все равно надо нести ответственность»

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» пост, опубликованный в Instagram-аккаунте бойца ММА Магомеда Исмаилова.

— Я видел это видео. Морально готов поддержать человека, который убил педофила. Честно скажу, готов. Потому что у меня тоже дети. Я бы наверное в сердцах тоже бы педофила грохнул. Но это не значит, что убивший педофила человек не должен понести наказание, потому что закон не имеет двойных стандартов. Убийство есть убийство. Другой вопрос, сажать его на 8 лет, на 15 или на 2. Есть понятие «убийство в состоянии аффекта». Его может совершить человек, в отношении детей которого педофил предпринял какие-то действия. Это высокая эмоциональная составляющая. Или «убийство по неосторожности» — убивать не хотел, хотел наказать, но получилось, что убил. Во всех этих случаях наказание не будет таким значительным. Здесь 8 лет. Меня спросить? Я думаю, это много, но надо знать все обстоятельства дела, чтобы давать оценку. Может быть, Магомед Исмаилов знает и позволяет себе такую оценку. Я себе такую оценку не позволю. За преступление все равно надо нести ответственность.

Человек выполнил норму для многих, но сказать, что он не должен понести уголовное наказание, я не могу.

— Правильно ли, что спортсмены дают оценку таким темам?

— В данном случае Магомед действовал не как спортсмен, а как человек, у которого много подписчиков в соцсетях. Неравнодушный к происходящему блогер. Это скорее так выглядело. С точки зрения своей профессии это второй вопрос.

(Константин Колмаков)