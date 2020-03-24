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«Если ты не бздило картонное, то выходи на ринг. Я тебя нокаутирую!» Александр Емельяненко вызвал на бой Шлеменко

24 марта 2020, 23:34
Александр Емельяненко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА тяжелого веса Александр Емельяненко вызвал на бой своего соотечественника Александра Шлеменко.

«Шлеменко если ты не бздило картонное, то выходи на ринг подеремся! Я тебя с удовольствием отправлю нокаутирую!», — сказал Емельяненко в своем Instagram.

38-летний Александр Емельяненко провел 37 боев в ММА и одержал 29 побед (21 нокаут) при семи поражениях и одной ничьей. У 35-летнего Александра Шлеменко 73 боя, 59 побед (32 нокаута) и 13 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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