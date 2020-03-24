«Если ты не бздило картонное, то выходи на ринг. Я тебя нокаутирую!» Александр Емельяненко вызвал на бой Шлеменко

Российский боец ММА тяжелого веса Александр Емельяненко вызвал на бой своего соотечественника Александра Шлеменко.

«Шлеменко если ты не бздило картонное, то выходи на ринг подеремся! Я тебя с удовольствием отправлю нокаутирую!», — сказал Емельяненко в своем Instagram.

38-летний Александр Емельяненко провел 37 боев в ММА и одержал 29 побед (21 нокаут) при семи поражениях и одной ничьей. У 35-летнего Александра Шлеменко 73 боя, 59 побед (32 нокаута) и 13 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.