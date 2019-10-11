Емельяненко показал, как тренируется перед боем с Кокляевым
09:45
Боец ММА Александр Емельяненко в соцсетях показал, как тренируется на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.
— Мне говорят: «Отдохни!», а я не могу остановиться. Я отдыхаю в спортзале! — заявил Емельяненко в своем Instagram.
Бой между стронгменом Михаилом Кокляевым и Емельяненко по правилам бокса состоится 29 ноября в Москве.
Из Инстаграма Александра Емельяненко pic.twitter.com/y7YcN2F2uJ— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 11, 2019