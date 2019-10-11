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Емельяненко показал, как тренируется перед боем с Кокляевым

09:45
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Боец ММА Александр Емельяненко в соцсетях показал, как тренируется на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

— Мне говорят: «Отдохни!», а я не могу остановиться. Я отдыхаю в спортзале! — заявил Емельяненко в своем Instagram.

Бой между стронгменом Михаилом Кокляевым и Емельяненко по правилам бокса состоится 29 ноября в Москве.

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