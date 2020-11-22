Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал конфликт между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.

— Я вообще не в курсе, что там на самом деле произошло, — приводит Vseprosport слова Емельяненко. — Могу лишь сказать, что увидел избиение Харитонова в одну калитку. Там он уже начал выдумывать, что у него кастет был.

Если обостряешь ситуацию настолько, как это сделал Харитонов, ты должен быть готов ко всему: к ударам и с левой, и с правой. А не стоять, яйца катать из одного кармана в другой.

— Думаете, насчет кастета Харитонов приукрасил?

— Я не видел там кастета. Ничего утверждать не буду. Сказать-то можно, что он был в бронежилете и в танке. Выдумать можно всё, что угодно.

Я видел лишь, что между двумя гражданами произошел конфликт, в котором Харитонов получил по зубам. По заслугам.

— Вы осуждаете открытие уголовного дела по этому эпизоду?

— Я считаю, что это неправильно. Если есть какие-то вопросы, позови Яндиева на встречу, выясни с ним отношения. Есть миллион разных способов, как разрешить эту ситуацию. Но писать заявление в полицию, когда произошла обычная драка, как-то не по-мужски.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.