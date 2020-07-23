В пятницу, 24 июля, состоится одно из самых ожидаемых событий года в российских смешанных единоборствах. На турнире АСА 107 в Сочи в главном бою сойдутся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

ACA 107 стартует 24 июля в 17.00 (время московское). Перед главным боем состоятся 4 поединка основного карда и 5 — предварительного. Мероприятие пройдет без зрителей.

Трансляция турнира в прямом эфире будет доступна платно на сайте организатора (по ссылке).

Поединок Емельяненко — Исмаилов планировался весной, но несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса. Бойцы должны наконец-то сразиться на черноморском побережье России.

Все это время легенда русских ММА Александр Емельяненко готовился в Чеченской Республике. Исмаилов ради поединка поднимается из средней в тяжелую категорию. Тем не менее, разность в весе между соперниками — 22,5 килограмма (разность в росте — почти 20 сантиметров).

На официальном взвешивании Емельяненко показал 117,1 кг. Вес Исмаилова — 94,6 кг.

Александр Емельяненко, 38 лет, Россия. Статистика в ММА: 28 побед, 7 поражений, 1 ничья.

Магомед Исмаилов, 34 года, Россия. Статистика в ММА: 15 побед, 2 поражений, 1 ничья.