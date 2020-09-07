«Его философия и его воспитание остались». Хабиб рассказал о наследии отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как переживал уход отца. Абдулманап Нурмагомедов скончался в июле на 58-м году. Он был похоронен в своем родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана.

— Мне через пару недель стукнет 32 года. Я уже сам стал отцом, — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ». — Его философия и его воспитание остались. Если его даже нет рядом... У меня всегда ощущение, что он меня поддерживает. Я всегда вспоминаю, что он мне советовал и подсказывал.

Его метод воспитания: первое — убеждение, второе — личный пример, третье — поощрение, четвертое — требование, пятое — принуждение. Я всегда шутил: «Почему в моем случае ты начинал всегда с пятого?»

Конечно, мне всегда нравилось поощрение. Затем — личный пример.