«Джонс, ЖСП, Силва, Хьюз гораздо лучше Хабиба». Фергюсон усомнился в величии Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон заявил в интервью Submission Radio, что Хабиба Нурмагомедова нельзя считать лучшим бойцом ММА в истории.

24 октября чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, после чего объявил о завершении карьеры бойца.

— Половина его боев в рекорде прошла в Европе, и это были двухраундовые бои, — сказал Фергюсон. — Он никогда не дрался со мной. Как ты можешь считаться первым номером PFP, если ты никогда не дрался со мной? Джон Джонс, Андерсон Сильва, Джордж Сен-Пьер, Мэтт Хьюз — все эти ребята гораздо лучше Хабиба. Сколько раз они дрались за титул, почему вы забыли их?

Все эти списки величайших всех времен никогда не проживут больше 5 минут, — отметил американский боец. — Они мать вашу постоянно будут обновляться. У парня 12 побед подряд, верно? 13? У меня 12. И если бы мы подрались, я набил бы себе на нем 13 победу. Я не шучу. Он так и не подрался со мной. Сколько раз мы были близки к этому бою?

У его команды много раз были ресурсы сделать это бой, принять правильные решения, — сказал Фергюсон. — Но Али Абдель Азиз, к сожалению, поимел всех с этим боем. А UFC потеряли кучу денег.

Бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым планировался пять раз и пять раз срывался.