Джон Джонс отреагировал на победу Нганну над Ганом: «Я бы отымел обоих»
Джон Джонс отреагировал на победу Фрэнсиса Нганну
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на победу чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну над Сирилом Ганом.
«Лол, черт возьми, я могу просто наслаждаться пенсией», — написал Джонс в Twitter.
«Лол, оставайся скромным? Конечно, я останусь скромным и буду спать сегодня как младенец. Люди говорят так много дерьма, что понятия не имеют, чего для этого нужно», — продолжил он.
«В конце концов, я бы отымел обоих», - заявил Джонс.
Нганну победил Гана единогласным решением судей по итогам пятираундового боя и защитил пояс в тяжелом весе.
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