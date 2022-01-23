Джон Джонс отреагировал на победу Нганну над Ганом: «Я бы отымел обоих»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на победу чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну над Сирилом Ганом.

«Лол, черт возьми, я могу просто наслаждаться пенсией», — написал Джонс в Twitter.

Lol Shit I may just enjoy retirement — BONY (@JonnyBones) January 23, 2022

«Лол, оставайся скромным? Конечно, я останусь скромным и буду спать сегодня как младенец. Люди говорят так много дерьма, что понятия не имеют, чего для этого нужно», — продолжил он.

Lol stay humble? Sure I’ll stay humble, sleeping like a baby tonight. People talk so much shit, have no clue what it takes. https://t.co/vjY24Wyo6x — BONY (@JonnyBones) January 23, 2022

«В конце концов, я бы отымел обоих», - заявил Джонс.

Нганну победил Гана единогласным решением судей по итогам пятираундового боя и защитил пояс в тяжелом весе.