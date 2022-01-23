Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:55

Джон Джонс отреагировал на победу Нганну над Ганом: «Я бы отымел обоих»

Джон Джонс отреагировал на победу Фрэнсиса Нганну
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Франсис Нганну.
Фото USA Today Sports

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на победу чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну над Сирилом Ганом.

«Лол, черт возьми, я могу просто наслаждаться пенсией», — написал Джонс в Twitter.

«Лол, оставайся скромным? Конечно, я останусь скромным и буду спать сегодня как младенец. Люди говорят так много дерьма, что понятия не имеют, чего для этого нужно», — продолжил он.

«В конце концов, я бы отымел обоих», - заявил Джонс.

Нганну победил Гана единогласным решением судей по итогам пятираундового боя и защитил пояс в тяжелом весе. 

Франсис Нганну
ММА
1
0
Читайте также
Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джон Джонс: «Если это максимум тяжеловесов, я воодушевлен. Меня ждут новые рекорды»

Джейк Пол заявил, что хочет провести бой с Хабибом Нурмагомедовым в его промоушене
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...