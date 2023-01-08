Джервонта Дэвис досрочно победил Гектора Гарсию

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0) успешно защитил титул в бою с доминиканским боксером Гектором Гарсией (16-1), победив техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 7 января на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.

В конце восьмого раунда Гарсия пожаловался на потерю зрения. Он отказался от продолжения поединка во время перерыва. Вскоре Гарсии вернули зрение, но он заявил, что у него сильная головная боль.

Дэвис следующий бой может провести против бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (23-0).