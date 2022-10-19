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Сегодня, 13:02

Ислам Махачев: «Готов поехать в Австралию ради боя с Волкановски»

Ислам Махачев заявил, что готов поехать в Австралию ради боя с Волкановски
Давид Хачатрян
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Российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) подтвердил, что если ему предложат подраться с чемпионом полулегкого веса Александром Волкановски (25-1) в Австралии, он согласится.

«Я встретил Волкановски внизу. Он невысокий парень, — отметил Махачев на пресс-конференции. — Я просил его: «Зачем тебе это нужно?», ведь он делает вес. Мне без разницы, с кем я буду драться в субботу, потому что в лагере я провел много тяжелых тренировок.

Да, это будет хороший бой. Когда чемпион дерется с чемпионом, это всегда очень интересно для всех фанатов. Готов ли я поехать в Австралию, чтобы подраться с Волкановски? Почему нет? Я уже бывал в Австралии, могу поехать туда еще раз".

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Чарльзом Оливейрой (33-8) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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