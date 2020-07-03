Друг семьи сообщил о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова перед смертью
3 июля 2020, 15:48
Комментатор и друг семьи Рамазан Рамаданов рассказал, что врачи смогли улучшить состояние сердца тренера Абдулманапа Нурмагомедова, но не мозга.
— Он так и не вышел из комы, некоторые говорили, что ему стало лучше, но этого не произошло. С тех пор как был инсульт, врачи смогли улучшить состояние его сердца, но, к сожалению, не мозга, он так и не проснулся, — заявил Рабаданов в интервью РБК.
В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Ему было 57 лет.
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