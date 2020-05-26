Друг Конора Макгрегора назвал Александра Емельяненко настоящим гладиатором

Российско-ирландский боец Артем Лобов в интервью «СЭ» рассказал, что вырос на боях Федора и Александра Емельяненко.

— Что скажете про Александра?

— Я вырос на его боях. Всегда переживал и за Александра, и за Федора. Как я переживал, когда Александр проиграл Кро Копу! Как я радовался, когда брат отомстил за брата! Это люди, на чьих боях я вырос. Они зажгли огонь любви к ММА в моем сердце. Я с удовольствием смотрел поединки Харитонова, Вовчанчина. Это легенды ММА! Просто если мы говорим о самом лучшем бойце всех времен и народов — это Федор. А в целом все эти ребята — один круче другого. Только респект.

— Конор знает о существовании Александра Емельяненко?

— А кто не знает? В то время все смотрели их. В то время, даже если написать имя Федор, сразу выплывали все бои. Сомневаюсь, что кто-то их не видел. У Александра Емельяненко не было ни одного скучного боя, да и сейчас, в принципе, нет. Эти ребята рубились. Никто не думал о каких-то очках, они были настоящими гладиаторами.

На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. С 2003 по 2006 год он выступал в сильнейшей на тот момент лиге мира — Pride. (Илья Андреев)

Полная версия интервью с Лобовым — здесь.