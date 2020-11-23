Друг Харитонова объяснил, почему пошел на примирение с Яндиевым

Друг бойца Bellator Сергея Харитонова — бизнесмен Руслан Абдо — в интервью «СЭ» рассказал, почему решил помириться с бойцом UFC Адамом Яндиевым.

13 ноября во время турнира по ММА Яндиев напал сначала на Абдо, а потом на Харитонова. Обоим потребовалась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. В воскресенье вечером боец сообщил о примирении с Абдо. По словам Харитонова, Яндиев должен ему денег. Абдо в свою очередь оставлял на этот счет комментарий в Instagram, что не понравилось Яндиева. Боец UFC уверяет, что никогда не брал у Харитонова в долг.

— Адам написал, что вы ему сами позвонили. Что побудило ему набрать? — вопрос Абдо.

— Там не то что побудило. Просто надоели эти конфликты. Захотелось поставить точку, и все. Не вижу решения этого вопроса по-другому. Думаю, нормальные люди всегда смогут договориться. И мы решили так и поступить.

— Но можно было и не мириться, а дождаться итогов расследования полиции. Разве нет?

— Думаю, пользы от этого никому не будет. Ни мне, ни ему. Я вообще скандалы не люблю. Поэтому решили это дело оставить и больше к нему не возвращаться.

— Это было именно ваше решение, или кто-то посоветовал.

— Думаю, решение было у нас обоих — с двух сторон. Единственное, наши общие знакомые с моей стороны сделали первый шаг. Мы договорились и поставили точку.

— А что за общие знакомые?

— Наши друзья, которые знают и меня, и Адама. Они посоветовали уладить конфликт без всех этих судебных тяжб и всего остального. Вообще я не любитель всех этих заявлений. Поэтому решили поговорить по-мужски и закрыть эту тему.

— И как Адам воспринял ваш звонок?

— Думаю, любой нормальный человек это очень положительно воспримет. Худой мир лучше войны.

— Вы набрали и договорились встретиться или сразу состоялся длительный телефонный разговор?

— Нет. Разговор шел о том, готовы ли они поговорить и поставить точку и больше к этому не возвращаться. Они сказали, что готовы. На этом все и закончилось. При встрече беседа не была длинной. Мы друг с другом согласились, пожали руки — и все.

— Адам написал, что вы признали свою неправоту. В чем вы были неправы?

— Я был неправ в том, что, по сути, залез не в свое дело. И Сергей тогда ругался — что я влез в их разборки и начал высказывать свое мнение, написал комментарий в интернете. Я поступил неправильно.

— А как Яндиев объяснил свое агрессивное поведение?

— Я так понимаю, что... Не могу объяснить. Я про его агрессивное поведение не спрашивал. Он извинился за то, что распустил руки. А я извинился за себя, и все. Этот момент мы не разбирали. Мы вообще ничего не разбирали. Просто договорились, что на этом надо поставить точку. (Илья Андреев)