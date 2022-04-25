Дос Аньос и Дэн Хукер вступили в конфликт в соцсетях

37-летний легковес UFC Рафаэль Дос Аньос (31-13) и 32-летний новозеландец Дэн Хукер (21-12) вступили в словесную перепалку в социальных сетях.

«Июнь или август... кто угодно», — написал Дос Аньос в Twitter. После чего Хукер заявил: «Дос Аньос, я разобью твое лицо». В ответ бразильский боец сообщил, что не заинтересован в поединке с бойцом, который идет на серии поражений. «Я выиграл два боя подряд, а ты дважды проиграл. Ты, должно быть, шутишь», — ответил Дос Аньос.

В последнем бою Дос Аньос одолел Ренато Мойкано (16-5) единогласным решением судей (49-44, 50-44, 49-45) 6 марта в со-главном событии вечера на UFC 272.

Хукер проиграл Арнольду Аллену (18-1) техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 204. Турнир состоялся 19 марта на арене «O2» в Лондоне, Англия.