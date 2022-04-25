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25 апреля, 17:39

Сехудо и Стерлинг договорились подраться друг с другом

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Генри Сехудо.
Фото Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) сообщил, что его первым соперником после возвращения в UFC станет действующий чемпион легчайшего веса Алджамейн Стерлинг (21-3).

«Я возвращаюсь, чтобы исправить все эти недоразумения. Стерлинг, ты следующий претендент, с***», — написал Сехудо в соцсетях. Вскоре Стерлинг ответил: «Если ты хочешь потерять статус чемпиона, я с радостью это сделаю. Дай мне знать, когда ты будешь готов вернуться, чемпион».

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.

Стерлинг победил Петра Яна (16-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Алджамейн Стерлинг
Генри Сехудо
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