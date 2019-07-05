Дольф Лундгрен высказал свое отношение к Конору Макгрегору и Федору Емельяненко

Известный голливудский актер и исполнитель роли Драго в фильме "Рокки" Дольф Лундгрен рассказал, что сейчас не так пристально следит за UFC. По его словам, ирландский боец Конор Макгрегор отлично показывает себя в поединках, но позволяет себе слишком много оскорбительных высказываний.

– Мне нравится UFC, но я не являюсь большим экспертом, – приводит слова Лундгрена TheMacLife. – Очень много бойцов. Я больше следил за ними, когда выступали Рэнди Кутюр, Чак Лидделл, Лиото Мачида, Андерсон Силва.

Даже не знаю, кто сейчас среди лучших. Мне нравится российский тяжеловес Федор (Емельяненко). Раньше он был в полном порядке. Сейчас мне даже сложно кого-то отметить.

Макгрегор? Точно! Конор Макгрегор интересный боец. Его стиль немного похож на стиль Мачиды. Они оба хорошо чувствуют дистанцию и обладают хорошим таймингом.

Однако у Конора слишком много трэштока. Лично мне это не очень нравится, хотя, это, наверное, помогает продавать билеты.