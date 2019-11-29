Денис Лебедев: «Оценю шансы как 90 к 10 в пользу Емельяненко»
07:16
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев считает, что у Александра Емельяненко больше шансов на победу в поединке с Михаилом Кокляевым. Поединок между соперниками пройдет 29 ноября.
— Это супертяжелый вес, и тут сюрпризы могут быть всегда, — заявил «Известиям» Денис Лебедев. — Я оценю шансы как 90 к 10 в пользу Емельяненко. Но ведь 10 — это не один и тем более не ноль. Шанс есть всегда. Главное — им воспользоваться. Кокляев может попасть.
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Емельяненко vs Кокляев. Как это будет
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