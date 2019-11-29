Денис Лебедев: «Оценю шансы как 90 к 10 в пользу Емельяненко»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев считает, что у Александра Емельяненко больше шансов на победу в поединке с Михаилом Кокляевым. Поединок между соперниками пройдет 29 ноября.

— Это супертяжелый вес, и тут сюрпризы могут быть всегда, — заявил «Известиям» Денис Лебедев. — Я оценю шансы как 90 к 10 в пользу Емельяненко. Но ведь 10 — это не один и тем более не ноль. Шанс есть всегда. Главное — им воспользоваться. Кокляев может попасть.

Емельяненко — Кокляев: прямая видеотрансляция боя //

Емельяненко vs Кокляев. Как это будет