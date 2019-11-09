Немецкий боец смешанного стиля Давид Завада прокомментировал победу над Абубакаром Нурмагомедовым на турнире UFC в Москве. Завада заставил двоюродного брата Хабиба сдаться в первом раунде.

— Конечно, это особенная победа, у него огромное имя, весь зал был за него. Он очень сильный, для меня эта победа очень важная, моя первая в UFC, важно было для того, чтобы остаться в этом промоушне. Я — не фанат трэштока, я предпочитаю выступать в клетке, я с большим уважением отношусь к нему и к его семье.

Что мне сказали после боя Хабиб и Абдулманап? Они просто поблагодарили меня, сказали «хорошая работа», я сказал, «не повезло сегодня ему, повезло мне».

Сыграла ли роль его фамилия в том, что он считался фаворитом боя? Возможно, но я же тоже два раза проиграл в последних двух боях. Думаю, сыграло еще роль то, что он дрался в Москве, в своей стране. (Михаил Потапов)