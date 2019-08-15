Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Дастин Порье: «Ненависть со стороны фанатов Хабиба меня совершенно не беспокоит»

15 августа 2019, 13:06
Теги:

Американский боец ММА Дастин Порье перед боем с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым заявил, что в его социальных сетях прибавилось негатива, однако его это не смущает.

— В социальных сетях прибавилось негатива, но меня это не беспокоит, — приводит MMAJunkie слова Порьер. — Когда я только начинал выступать, я читал все и не понимал, почему люди так глупы. Теперь мне все равно. Ненависть со стороны фанатов Хабиба меня совершенно не беспокоит. Нурмагомедов никогда не проигрывал. Но я покажу всему миру, что у этого парня тоже может идти кровь, что он испытывает боль и допускает ошибки.

30-летний россиянин проведет защиту чемпионского титула UFC в Абу-Даби в бою против Порье 7 сентября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир