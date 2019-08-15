Дастин Порье: «Ненависть со стороны фанатов Хабиба меня совершенно не беспокоит»

Американский боец ММА Дастин Порье перед боем с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым заявил, что в его социальных сетях прибавилось негатива, однако его это не смущает.

— В социальных сетях прибавилось негатива, но меня это не беспокоит, — приводит MMAJunkie слова Порьер. — Когда я только начинал выступать, я читал все и не понимал, почему люди так глупы. Теперь мне все равно. Ненависть со стороны фанатов Хабиба меня совершенно не беспокоит. Нурмагомедов никогда не проигрывал. Но я покажу всему миру, что у этого парня тоже может идти кровь, что он испытывает боль и допускает ошибки.

30-летний россиянин проведет защиту чемпионского титула UFC в Абу-Даби в бою против Порье 7 сентября.