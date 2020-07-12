Дана Уайт считает, что бой Яна с Альдо следовало остановить намного раньше

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал рефери поединка между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо на UFC 251. Россиянин победил техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе.

«Ужасная, ужасная работа рефери, — цитирует Уайта MMA Junkie. — Бой нужно было остановить намного раньше. Похоже, нам нужно подтянуть своих рефери здесь, на «Бойцовском острове».

На счету 27-летнего Яна — 15 побед и 1 поражение. Он — второй чемпион UFC из России, первым стал Хабиб Нурмагомедов в легком весе. У 33-летнего Альдо 28 побед и 7 поражений.