Дана Уайт: "Конор? Сложно заставлять богатых людей драться в октагоне"

Президент UFC Дана Уайт​ не знает, когда ждать следующие бои с участием ирландца Конора Макгрегора, информирует MMA News.

– Будущие бои Конора? Давайте посмотрим, что будет с ним будет дальше. Все зависит от того, чем он захочет заниматься. Макгрегор очень богат. Сложно заставлять богатых людей драться в октагоне, – цитирует Уайта MMA News.

Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию после боя в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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