Дацик встретится с американцем Джонсоном в главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Российский боец Вячеслав Дацик 31 марта встретится с американцем Кевином Джонсоном.
Поединок состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В активе Джонсона бои с Тайсоном Фьюри, Виталием Кличко, Энди Руисом и Энтони Джошуа.
В со-главном бою Павел Шульский встретится с бойцом из Бразилии Данило Сузартом.
Поединок Дацика и Джонсона пройдет на арене «Динамо» в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.
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