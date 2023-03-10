Дацик встретится с американцем Джонсоном в главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боец Вячеслав Дацик 31 марта встретится с американцем Кевином Джонсоном.

Поединок состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В активе Джонсона бои с Тайсоном Фьюри, Виталием Кличко, Энди Руисом и Энтони Джошуа.

В со-главном бою Павел Шульский встретится с бойцом из Бразилии Данило Сузартом.

Поединок Дацика и Джонсона пройдет на арене «Динамо» в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.