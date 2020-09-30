«Что за черт, я вижу его в толпе!» Ковингтон посетил первые дебаты Трампа и Байдена

Американский боец UFC Колби Ковингтон посетил первые дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена, которые проходят в Кливленде (штат Огайо, США).

Colby Covington is live in attendance for the Presidential debate. pic.twitter.com/0kVTIEsSol — MMA History Today (@MMAHistoryToday) September 30, 2020

32-летний Ковингтон — сторонник Трампа. В ночь на 20 сентября он выиграл техническим нокаутом у Тайрона Вудли, после боя глава государства поздравил его с победой по телефону.

На счету Ковингтона 16 побед и 2 поражения в ММА. В 2018 году он владел титулом временного чемпиона UFC в полусреднем весе.

Присутствие Ковингтона в зале удивило экс-чемпиона Bellator в полусреднем весе Бена Аскрена. «Что за черт, я вижу Колби в толпе», — написал он в Twitter.

WTF I just saw Colby in the crowd — «Young Superstar» (@Benaskren) September 30, 2020

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября этого года.