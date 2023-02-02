Артур Бетербиев: «Махачеву хочу пожелать удачи в бою»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что он не следит за MMA, но пожелал чемпиону в легком весе UFC Исламу Махачеву (23-1) удачи в предстоящем поединке с чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-1).

«ММА? Нет, ММА не смотрю. Следующий бой Махачева? Нет, не в курсе. Вы просто если правильно поймете, тяжело, когда у тебя своя какая-то там каша, а тут еще следить параллельно за какими-то другими вещами... Это тяжело. Я, например, не могу так. А Исламу хочу пожелать удачи в бою, во всех боях. Ему и всем нашим бойцам», — сказал Бетербиев «СЭ».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.