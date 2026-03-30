Царукян проведет поединок по грэпплингу с Дэнисом за титул Hype FC

Представляющий Армению и Россию боец UFC Арман Царукян проведет поединок по грэпплингу против американца Диллона Дэниса на турнире Hype FC, сообщает пресс-служба организации.

Ивент состоится 8 апреля в Бразилии. Схватка пройдет по правилам Submission Only, согласно которым победа может быть одержана только досрочно за счет болевого или удушающего приема. На кону противостояния будет титул организации.

29-летний Царукян одержал 23 победы в смешанных единоборствах, 15 из которых досрочно. Также он потерпел три поражения.

29 марта Царукян победил американца Джорджио Пулласа в рамках турнира по борьбе RAF 07. 12 марта он победил россиянина Мухаммада Мокаева в главном поединке турнира Hype Brazil в Рио-де-Жанейро.

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