Бывший соперник Хабиба арестован по обвинению в сексуальной эксплуатации ребенка

Бывший боец UFC Абель Трухильо арестован Управлением шерифа округа Дуглас (Колорадо, США), сообщает TSN. Он находится под стражей с 16 июня. Его обвиняют в сексуальной эксплуатации ребенка и непристойностях.

Спортсмену грозит тюрьма до 18 месяцев и штраф до 100 тысяч долларов за каждое обвинение.

Трухильо не участвует в боях UFC с 2017 года. 25 мая 2013 года он проиграл на турнире UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову.

В 2007 и 2009 году он был признан виновным в домашнем насилии по отношению к матери своего ребенка.