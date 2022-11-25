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Сегодня, 19:23

Валуев — о поединке Исмаилова и Шлеменко: «Это будет очень интересно»

Мария Гусева
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Бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего боя между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

«Хороший бой будет. Давно уже старались бойцы, Магомед уже бросил вызов Александру, а Шлеменко ответил «да». Это будет очень интересно. Исмаилов дрался с сербом Иличем, который у Шлеменко выиграл. Магомед Иличу отомстил», — цитирует «РЕН ТВ» Валуева.

Шлеменко и Исмаилов проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге в турнире RCC.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.

Источник: РЕН ТВ
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
Николай Валуев
ММА
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