Бразильский фанат научил Родригеса ругаться на языке Харитонова

Бразильский болельщик Томер Савойя, приехавший в Россию на ЧМ-2018, научил бразильского бойца ММА Фернандо Родригеса русскому ругательству перед его поединком с россиянином Сергеем Харитоновым.

— Что Харитонов может ожидать от тебя? Где ты больше работаешь, внизу, по шее?, — спросил Савойя

Мой стиль «страйк». А так как он тоже хороший страйкер, уверен, это будет лучший бой, — ответил Родригес, которого цитирует «РЕН ТВ».

— Ты уже знаком с Россией, профессионально?

— Я был в России один раз.

Томер Савойя посоветовал Фернандо Родригесу поближе познакомиться с Россией и ее культурой:

«Не знаю, в курсе ли ты, но я уже достаточно известен в России, я человек, который любит Россию. Я люблю Россия! Поэтому я принес для тебя кое-какие вещи из России, чтобы ты лучше понял. Я заметил, ты немного лысоват. А там будет холодно», — сказал Савойя и подарил Родригесу шапку-ушанку.

Бразильский фанат также вручил спортсмену футболку российской сборной по футболу, а также научил материться по-русски: «Вот, это майка российской сборной. Надо так: Россия! Россия! Делай так: Россия ***, братан!»

Бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет по особым правилам в рамках промоушена WTKF за чемпионский титул в весовой категории свыше 110 кг. 23 февраля в Белоруссии. Поединок состоится в стойке. Если же противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия.

39-летний Харитонов выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный. На счету Харитонова 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года. 32-летний Фернандо Родригес одержал 11 побед (7 нокаутов) при 6 поражениях.