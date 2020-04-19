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Борец Власов заявил, что Абдулманап Нурмагомедов готов подготовить его к дебюту в ММА

19:07
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Российский борец Роман Власов рассказал, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов предложил подготовить его к выступлению в смешанных единоборствах.

— Был момент, когда Абдулманап тренировал нас. Я попросил, чтобы он показал удар, я никогда в жизни этим не занимался, чисто для себя, — цитирует Власова ТАСС. — Он сказал мне: «Ты сейчас закончишь, я возьмусь тебя тренировать. Полгода дай мне, и я сделаю из тебя бойца. Не хочу, чтобы ты просто так вышел в октагон и просто так упал, я хочу, чтобы ты выиграл.

Власов является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8281949

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